Vliegbasis trekt vreemde vogels

De grauwe klauwier staat al sinds jaar en dag op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en gaat in aantal enorm achteruit.

Soesterberg - Als het over broedvogels gaat, wordt er doorgaans gesproken in termen als bedreigd, zorgelijk, en slinkende populaties. Hoe anders is dat op Park Vliegbasis Soesterberg waar opnieuw zeldzame vogelsoorten zijn aangetroffen. Zo troffen onderzoekers er vorig jaar de draaihals aan, de meest zeldzame specht in Nederland.