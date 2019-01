’Verdwijning’ jonge vrouw onder dwang verontrust politie

Op camerabeelden is te zien hoe de jonge vrouw in een grijze of zilverkleurige Volkswagen Golf wordt meegenomen. Dat gebeurde bij de Bloemfonteinstraat. „Verderop is de auto gekeerd en teruggereden en vervolgens rechtsaf de Paul Krugerstraat ingegaan”, aldus de politie.

De politie heeft de camerabeelden bestudeerd. „Daarop was te zien dat de jonge vrouw onder dwang door twee jongens is meegenomen, en in een auto is geduwd”, aldus de politie, die ook over een ’meisje’ spreekt. Er is overigens geen vermissing bekend, ’maar we willen graag zeker weten dat alles goed is met de jonge vrouw’.

De vrouw is ongeveer 1.60 meter lang, droeg een zwarte legging en witte schoenen, en had een bruine lange paardenstaart (links op de foto hieronder). De ene man droeg een lichte spijkerbroek, een zwarte strakke jas en een witte hoodie. Zijn handlanger droeg een donkere jas met bontkraag en normale spijkerbroek.

De politie vraagt mensen die de vrouw of de mannen herkennen om zich te melden.