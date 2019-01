’Leen nooit geld aan Rembrandt’

Zijn jeugdvriend en collega Jan Lievens maakte dit portret van de nog jonge Rembrandt in 1629. Ⓒ Rembrandthuis

Had Rembrandt nu geleefd, dan was hij zeker in het bezit van een stappenteller geweest. De schilder was dol op wandelen. Met zijn schildersvrienden trok hij er regelmatig op uit om een frisse neus te halen in de landelijke omgeving rond Amsterdam en om samen te schetsen.