Spectaculaire beelden: luipaard valt wijk aan

Het luipaard bezocht de woonwijk in de stad Jalandhar, en toen mensen kwamen kijken, zou hij in paniek zijn geraakt. Op foto’s is te zien hoe dorpsbewoners het dier proberen vangen in een net.

Snel daarna werd een team van dierenartsen gebeld. Dat bood weinig soelaas: op videobeelden is te zien dat het dier zich niet snel gewonnen geeft.

Volgens The Times of India zou het dier in totaal vijf uur rondrennen. Daarbij wist hij talloze mensen de stuipen op het lijf te jagen. Velen moesten over muurtjes springen om in veiligheid te komen.

Het dier kon verschillende bewoners te pakken nemen, maar in hoeverre die ernstige verwondingen hebben, is niet bekend. Ⓒ AFP

Uiteindelijk werd het dier gevangen en met twee pijlen verdoofd. Dat leek goed te gaan. Toen een arts naar het luipaard toe liep, sprong die weer op, en raakte in paniek. Hij sprintte weg en viel nog zes mensen aan.

Na een derde verdovingspijl werd het dier uiteindelijk ingerekend. Hoe serieus de verwondingen van de bewoners zijn, is niet bekend.

De hele wijk was in paniek. Ⓒ AFP