Bezoekers redden oudere vrouw in ziekenhuis: ’Ze bewoog niet’

Donderdagmiddag raakten drie mensen gewond toen de decoratieboom in het restaurant van Alrijne Leiderdorp op een groep mensen viel. De boom was zwaar: de takken waren nep, maar de stam was echt.

„We zaten met zijn drietjes aan een tafeltje, met ook mijn broer”, begint Pluimers zijn verhaal. „Mijn vrouw zat aan de ’boomkant’ en kon snel haar stoel wegschuiven. We werden nét niet door de kruin geraakt.”

Hij realiseert zich meteen: we hebben geluk gehad. „Oorspronkelijk zouden we een tafeltje dichter bij de boom genomen hebben, maar die andere leek me meer geschikt. Daar was meer licht”, aldus Pluimers.

Tak weghalen

Als Pluimers ziet dat zijn familie in orde is, gaat hij naar de slachtoffers die wél onder de boom terecht zijn gekomen. Een oudere vrouw beweegt niet meer. „En er zaten takken in de weg.”

Pluimers vraagt meteen iemand om de hulpdiensten te bellen, terwijl hij met anderen de vrouw probeert te bevrijden.

„De takken zaten met staaldraden en verbindingsklemmen vast. Ik had een zakmes bij me waar een tang op zat, dus ik heb de moeren van de klemmen losgedraaid, zodat de staaldraad los kon”, vertelt hij. Ondertussen hielden anderen de boom vast.

Uiteindelijk kon de hulpactie tot een goed einde worden gebracht. „Dat gebeurde samen met fantastische mensen van het restaurant, waar ook mensen met een verstandelijke beperking werken, en ander personeel”, aldus Pluimers.

Nachtje in ziekenhuis

De slachtoffers werden snel behandeld door medisch personeel. Zelf kon Pluimers even later zijn vrouw en broer opzoeken. „Toen kwam de echte schrik eruit”, aldus Pluimers, die het adequate ingrijpen en de nazorg van het ziekenhuis prijst.

Het Alrijne Leiderdorp-ziekenhuis laat weten dat de drie slachtoffers allemaal lichtgewond zijn geraakt. „Twee personen mogen vandaag weer naar huis en het derde slachtoffer blijft een nachtje in het ziekenhuis.” Naar de oorzaak van het incident wordt een onderzoek ingesteld.