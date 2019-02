Instinct versus expertise

„Misschien moeten ze terug naar school”, zei Trump over de medewerkers van zijn inlichtingendiensten. Ⓒ Foto Bloomberg

WASHINGTON - Terwijl Trump en zijn veiligheidsdiensten lijnrecht tegenover elkaar staan, wordt het steeds onduidelijker wat de koers van de VS in de wereld nu precies is. Welk woord geldt als het om buitenlandbeleid gaat? Er waren vaker momenten dat Trump botste met zijn ministeries en diensten. Maar deze week werden alle verschillen pijnlijk duidelijk toen de overkoepelende chef van alle inlichtingendiensten, Dan Coats, zijn woordje deed in de Senaat.