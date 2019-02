Smog in Bangkok niet te stoppen

Dit meisje hoeft vanwege de vieze lucht niet naar school. Die is gesloten. Ⓒ foto EPA

Bangkok - Na de tevergeefse inzet van waterkanonnen om de aanhoudende smog in Bangkok aan te pakken, zit de gouverneur van de Thaise hoofdstad met de handen in het haar. „Ik weet niet wat ik moet doen”, zei hij gisteren tegenover de media in een noodkreet om hulp van experts.