Ook Australië doet mee aan missie VS in Golf

De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.

Morrison zei dat het schadelijk is voor Australië als de scheepvaart in het gebied wordt gehinderd. Hij wees erop dat veel olie die voor zijn land is bestemd via de Straat van Hormuz wordt aangevoerd. „Dus het is een potentieel gevaar voor onze economie.”

Eerder heeft het Verenigd Koninkrijk al aangegeven zich bij de Amerikaanse missie aan te sluiten. Ook Nederland overweegt deelname. De relatie tussen de VS en Iran is verslechterd sinds president Donald Trump zijn land terugtrok uit het atoomakkoord met Teheran. Hij heeft ook weer sancties opgelegd en verbiedt Westerse bedrijven zaken te doen met het land.

Pompeo: laat Iraanse tanker niet aanleggen

De Verenigde Staten zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat een Iraanse tanker alsnog olie naar Syrië brengt, zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), die waarschuwde voor de gevolgen als het schip op enige wijze wordt geholpen.

„We hebben duidelijk gemaakt dat iedereen die het aanraakt, iedereen die het steunt, iedereen die het schip toestaat aan te leggen, het risico loopt blootgesteld te worden aan Amerikaanse sancties”, zei Pompeo tegen verslaggevers.

De supertanker Adrian Darya 1, die eerder de naam Grace 1 had, lijkt momenteel onderweg te zijn naar de stad Kalamáta in Griekenland. De Griekse autoriteiten zeggen geen verzoek te hebben ontvangen om het schip daar ook te laten aanleggen.

De VS moesten eerder met lede ogen toezien hoe de autoriteiten in Gibraltar de supertanker lieten gaan, ondanks de uitspraak van een Amerikaanse rechtbank. Die had opdracht gegeven het schip in beslag te nemen.

Het schip was begin juli bij Gibraltar aan de ketting gelegd omdat het ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran beloofde later dat de lading niet naar Syrië zou worden gebracht.