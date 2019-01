Willem-Alexander kent schaduwzijde fotografie

Willem-Alexander is uiteraard vertrouwd met fotocamera's. Meteen na zijn geboorte werden al foto's van hem verspreid die waren geschoten door vader prins Claus. Bij de geboorte van zijn eigen dochters ruim 36 jaar later hanteerde Willem-Alexander zelf de camera om de eerste opnamen te maken, die daardoor een plek hebben gevonden in de geschiedenisboekjes. Uiteraard is de koning met zijn tijd meegegaan en tegenwoordig hanteert hij eerder de mobiele telefoon dan de camera. Zo maakte hij daarmee opnamen van zijn dochters Amalia en Alexia toen ze voor het eerst naar het gymnasium gingen.

Willem-Alexander kent de kracht van beeld, maar hij ook de schaduwkanten van de fotografie. Zoals fotografen die in bosjes gaan liggen om hem of familieleden te verrassen. Tegenwoordig is het onbespied foto's maken bovendien tientallen keren makkelijker geworden omdat iedereen, en niet alleen een beroepsfotograaf, dankzij de telefoon een camera bij zich heeft.

Mediacode

Om in het gewone leven wat rust en privacy te hebben, bedachten koninklijke familie en RVD de zogenoemde mediacode. Die zou moeten voorkomen dat media bijvoorbeeld ook school- of hockeyfoto's van de prinsessen publiceren. In ruil daarvoor zijn er twee keer per jaar fotosessies waar het koninklijk gezin kan worden vastgelegd.

De koning heeft zijn kinderen daarbij goed opgeleid: vooral geen gekke dingen doen of zeggen, want anders loop je de kans dat het je een hele leven lang blijft achtervolgen. De meest geciteerde uitspraak van de elfjarige Willem-Alexander is immers het tijdens een fotosessie in Ierland uitgeroepen 'alle Nederlandse pers opgerot!'. Ook wat dat betreft is het mooi dat hij nu als koning aanwezig is op het verjaardagsfeestje van de Nederlandse fotografen.