Deskundigen: opvang Armeens gezin riskant

De Armeense Hayarpi Tamrazyan (tweede van links) tijdens de persconferentie in De Bethelkerk na het beëindigen van de doorlopende kerkdienst. Ⓒ ANP

Den Haag - De actie van een Haagse kerk om door een ellenlange dienst uitzetting van een Armeens gezin te voorkomen, is een riskante ontwikkeling. Daarvoor waarschuwen deskundigen. De actie past in een patroon waarbij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zich steeds activistischer opstelt.