CDA: ’Europa-kritiek Rutte is voor de bühne’

Zo haalde premier Rutte tijdens een conferentie in het Zwitserse Davos uit naar Brussel. De Europese Commissie zou te laks zijn richting Italië. Brussel laat dat land, volgens de premier, te makkelijk wegkomen met het overtreden van de begrotingsregels.

Regeringspartij CDA is het daar inhoudelijk compleet mee eens. Maar CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt zich af waarom Rutte deze kritiek niet uit in Brussel, waar het er toe doet. Zo vraagt Omtzigt in een set Kamervragen of Rutte die kritiek ook heeft omgezet in actie door een officiële brief naar de Europese Commissie te sturen. Een retorische vraag, Omtzigt weet dat dit niet het geval is.

Eerder constateerde CDA-Europarlementariër Esther de Lange al geërgerd: „Onze premier uit in verre oorden als Davos graag kritiek op de Europese Commissie, maar in Brussel horen we er weinig van.”

Aan de bel trekken

De christendemocraten suggereren dus dat Rutte vooral voor de bühne kritiek uit, terwijl ze bijvoorbeeld zien dat hun minister Hoekstra (Financiën) wel zelf in Brussel aan de bel trok.

Het zou volgens het CDA helpen als Rutte op dit dossier ook echt zijn gewicht in de strijd gooit om de koers van de Europese Commissie te veranderen. Bijvoorbeeld door het bepleiten van sancties tegen Italië in de Europese Raad. Het gevaar bestaat immers dat noordelijke landen uiteindelijk de pijn gaan voelen van de losse begrotingspolitiek van Italië.

Volgens een woordvoerder van de premier heeft Rutte richting Brussel ’kristalhelder’ gemaakt wat het Nederlandse standpunt in deze zaak is. Zo heeft Rutte in een telefoongesprek met Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zijn kritiek op de Brusselse opstelling richting Italië aangekaart. Een officiële actie zoals een brief is inderdaad nog uitgebleven, maar die zou alsnog geschreven kunnen worden, zo valt te horen in Den Haag.