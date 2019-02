Minister doet open uitnodiging pensioenoverleg

Naar verwachting spreekt de ministerraad zeer binnenkort over de langverwachte pensioenbrief van Koolmees. Ingewijden weten dat hij daarin niet - zoals eerder wel werd besproken in Den Haag - zelfstandige stappen tot pensioenhervorming zal aankondigen. Het stelsel hervormen moet dus toch vooral samen met de polder gebeuren.

Koolmees zet desondanks wel alvast wetgeving en ambtelijke voorbereiding in gang. Maar dat is dus niet bedoeld als eenzijdige hervorming van het stelsel zonder overleg met de polder. Volgens betrokkenen moet dat gezien worden als een voorbereiding op een pensioenakkoord. Als er dan eenmaal een akkoord gesloten wordt met bonden en werkgevers, kunnen de plannen op dat moment snel in wetgeving omgezet worden.

Kortingen fondsen

Het kabinet ziet dat er kortingen dreigen op een aantal pensioenfondsen. Die kunnen deels voorkomen worden met een pensioenakkoord. Daarin kan namelijk ook soepelere regels voor bepaalde fondsen worden afgesproken. Zodat bijvoorbeeld de fondsen die dekkingsgraden hebben tussen de 100 en 104 toch niet hoeven te korten.

In de brief wil Koolmees daarom nog eens schetsen hoe belangrijk het is dat het stelsel nu hervormd wordt.