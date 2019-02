Twentse ondernemer schoot wolf dood: ’Kon niet anders’

Ⓒ EPA

Hengelo - Hij is er nog steeds een beetje ondersteboven van, de Nederlandse jager die in Duitsland een wolf doodschoot en sindsdien door de justitiële instantie van het land wordt vervolgd. Het gaat hierbij om een in Twente bekende ondernemer, die al zeker tientallen jaren op wild jaagt. Naar eigen zeggen handelde hij uit noodweer. „Er zat niks anders op”, verzucht de 68-jarige man. „Zo’n beest bijt zó een hond dood, ook een grote. Dat beseffen heel veel mensen niet, maar het is wel waar.”