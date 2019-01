16.600 euro voor aangereden voetballer De Kogel

Bovenop het bedrag dat via de website doneeractie.nl is binnengehaald komt nog de recette van de competitiewedstrijd in de eerste divisie tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles, op maandag 11 februari in Stadion Galgenwaard.

Voetbalcarrière

De Kogel speelde tussen 2010 en 2015 bij FC Utrecht, daarna voetbalde hij voor VVV Venlo, Almere City en Go Ahead Eagles. Op het moment van zijn ongeluk speelde hij bij de Spaanse club UE Cornellà.

In interviews vertelde de voetballer dat hij nauwelijks nog kan rondkomen en dus ook problemen heeft met het betalen van de noodzakelijke medische kosten. Zijn Spaanse werkgever betaalt geen salaris meer en de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur uit Malta laat niets van zich horen.