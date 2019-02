Sneeuw: van ergernis naar mooie plaatjes

Rond acht uur stond er 200 kilometer file, en de NS reed met minder treinen, maar de schade bleef in grote delen van het land beperkt.

Na de ochtendspits kan het nog een beetje sneeuwen in het midden van het land, maar daarna trekt de sneeuw noordwaarts, aldus Weeronline. Later vrijdagochtend valt vooral in de Kop van Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen nog een tijdje lichte sneeuw.

Het sneeuwdek levert in ieder geval veel mooie plaatjes op!

De hoeveelheid sneeuw die is gevallen of nog valt, is niet enorm. Op veel plaatsen valt volgens Weeronline hooguit een centimeter sneeuw, hier en daar kan het twee centimeter zijn.

Sneeuwsituatie 07.15 uur: