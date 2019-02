Intercity gaat 160 rijden

De proef is in samenwerking met de noordelijke provincies. De spoorbedrijven willen dat straks in Noord-Nederland, Oost-Gelderland en Brabant-Limburg in de spits een half uur tijdwinst wordt behaald. Ook Enschede en Middelburg staan op het verlanglijstje. Dat zeggen bazen Roger van Boxtel (NS) en Pier Eringa (ProRail).

Drie kwartier

Eringa denkt dat drie kwartier reistijd tussen Zwolle en Amsterdam-Zuid op den duur mogelijk moet zijn. „We kijken hoe de techniek het beste kan worden aangepast en wat er met infrastructuur en dienstregeling moet gebeuren. Met nieuwe treinen wordt de snelheid straks opgevoerd naar 200 km/u.”

NS-topman Van Boxtel bevestigt de ambities om forensen in kortere tijd lange afstanden te laten afleggen. „Zo maken we het ov aantrekkelijker en laten mensen vaker de auto staan. Reizigers willen heel graag sneller op hun bestemming zijn. Door gerichte verbetering aan het spoor hoeven deze spits-IC’s ook niet meer te wachten op langzame sprinters.”

Eind dit jaar wordt volgens hem al gestart met een slimmere dienstregeling uit het noorden, waardoor een kwartier tijdwinst naar de Randstad wordt geboekt. Dat voorstel legt NS voor aan de reizigersorganisaties en lokale overheden.

„Het gaat er ook om de treinen beter over het uur te verdelen, zodat mensen sneller kunnen overstappen.”

De snelle spitstreinen uit de regio zijn volgens Eringa en Van Boxtel een aanvulling op de bestaande ritten richting Randstad. „Er blijft dus altijd een keuze, als reizigers bijvoorbeeld op tussenliggende stations willen in- en uitstappen.”

Vanaf 2021 worden deze flitstreinen volgens hen gefaseerd uitgerold. Het is een extraatje bovenop het spoorboekloos rijden, tienminutentreinen die na Amsterdam-Utrecht-Eindhoven ook op drukke trajecten naar Arnhem-Nijmegen, Almere-Lelystad en Noord-Holland worden ingevoerd.

NS heeft daarnaast plannen om een sneller ’rondje Randstad’ tussen de vier grote steden te realiseren. Het aantal treinen per uur zal op veel routes eveneens worden verhoogd, tot één keer per 7,5 minuut.

Met het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS kunnen treinen volgens Eringa sneller en dichter op elkaar het spoor benutten.