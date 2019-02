Mark Slats terug na oceaantocht van 214 dagen

Hij eindigde in zijn boot Rustler 36 Ohpen Maverick als tweede in de prestigieuze Golden Globe Race waarbij hij geen gebruik mocht maken van moderne apparatuur.

Aan de race deden 18 personen mee waarvan er 13 onderweg zijn uitgevallen. De uitdaging in de race is om met een minimum aan communicatiemiddelen en met navigeren op de sterren de wereld rond te reizen. Om aan zijn drinkwater te komen ving Slats regenwater op.

De avonturier vertrok vorig jaar zomer en had als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, een ziekte waar zijn moeder helaas door is getroffen. Voor dat doel roeide Slats rond de jaarwisseling 2017/2018 nog in zijn eentje de Atlantische Oceaan over tijdens de Atlantic Challenge.

In het Franse Les Sables d’Olonne werd de Wassenaarder tegen middernacht door vrienden en familieleden feestelijk binnengehaald. Van de week was het nog spannend of hij het laatste stukje überhaupt zou afleggen. De weerberichten zagen er bar en boos uit en Slats wilde eigenlijk schuilen voor de storm. Zo schakelde zijn manager weerman Gerrit Hiemstra in om te kijken hoe veilig de situatie zou zijn. Uiteindelijk besloot de ’Gentle Giant’ toch koers te zetten richting Frankrijk omdat hij honger had, zo luidde een van zijn laatste summiere berichten die hij onderweg mocht sturen.

Onderweg overleefde Slats al eerder een heftige storm in de Zuidelijke Indische Oceaan waarbij twee deelnemers vlak achter hem hun masten verloren en met verwondingen van boord moesten worden gered.

De Golden Globe Race werd begin deze week al gewonnen door de 73-jarige Fransman Jean-Luc van den Heede die na 212 dagen aankwam. Hij was gisteren een van de aanwezigen bij de binnenkomst van Slats. De Golden Globe race is een eerbetoon aan Sir Robin Knox-Johnston, de eerste persoon die non-stop en solo de wereld rond zeilde. De deelnemers hebben nu exact dezelfde route gevaren zonder navigatietechnologie en technieken voor weersvoorspellingen van na 1968. Ook assistentie van buitenaf was niet toegestaan. Een keer per week mocht Slats kort zijn ervaringen delen in een spraakbericht. Tussendoor stuurde hij kleine berichtjes zoals: „Richting LSDO, het weer lijkt beter en ik heb honger.”