Kerk Texas noemt namen verdachte priesters

Kardinaal Daniël DiNardo van het bisdom Galveston-Houston noemde het vrijgeven van de namen ’het enige juiste wat ons te doen staat’. Het misbruik gaat terug tot halverwege de vorige eeuw. Een aantal van de beschuldigde priesters is inmiddels overleden.

De actie volgt op een golf van onthullingen in andere Amerikaanse staten. „Uit naam van iedereen die in deze zaken nalatig is geweest, biedt ik mijn nederige excuses aan”, aldus DiNardo. „De kerk wordt geraakt door de wonden die zijn veroorzaakt en wil er alles aan doen om deze wonden te helen.”

Vijftien verschillende bisdommen gaven de namen vrij. Zeker duizend mensen zijn het slachtoffer geworden van seksueel misbruik.