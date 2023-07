Premium Het beste van De Telegraaf

Berispte rechter verspreidde MH17-complotboek van broer: ’Vertrouwen in gezag ondermijnd’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Het MH17-monument bij de Vliegbasis Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

Een rechter van het gerechtshof in Den Haag heeft geprobeerd om het MH17-proces te beïnvloeden. Dat deed zij onder invloed van haar broer, die het proces over het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne, in een boek „een cover-up” noemde.