Grachtengordel Amsterdam ruziet over boom

De kapvergunning is vorig jaar januari aangevraagd door De Rode Hoed en een bewoonster die tien jaar geleden aan de Prinsengracht kwam wonen. Zij vindt een zeventig jaar oude boom van 25 meter hoog voor te veel schaduw zorgen. Ook is het volgens de bomenkappers vervelend dat blaadjes massaal in de dakgoot komen.

„Aanvankelijk is er een vergunning verleend op basis van zorgen over onder andere mogelijke tak- en stambreuk bij extreme weersomstandigheden”, zegt een woordvoerster van stadsdeel Centrum. „Hierop hebben omwonenden hun bezwaar geuit.”

Drijvende kracht achter het behoud van de bomen is buurtbewoonster Gabriella Hobbelink. „Voor ons komen de bomen ons woongenot ten goede.” Ze vindt het vreemd dat de gemeente zo makkelijk een kapvergunning afgeeft.

De betreffende bomen zijn voor bomenliefhebbers een ware oase in de drukke binnenstad. „Ze zorgen voor rust, natuur en zuurstof”, zo zeggen ze. De bomenkappers stellen voor om in plaats van de vijf hoge bomen twee nieuwe bomen te plaatsen die op den duur hooguit zo’n twaalf meter hoog zullen worden.

Dat voelt voor de bomenliefhebbers als een klap in hun gezicht, net als het argument dat nooit iemand om de bomen heeft gevraagd. Het zijn de weinige wilde bomen van de stad.

In de afgelopen twaalf maanden hebben verschillende deskundigen zich over de zaak gebogen. Ook bomenspecialist Hans Kaljee van de gemeente behoort tot hen. Hij stelde voor de grote boom licht te snoeien, twee andere bomen te kappen en de laatste te laten uitgroeien.Helaas heeft dit niet tot consensus geleid bij de partijen”, aldus de woordvoerster van de gemeente. Het uur U nadert voor de vijf bomen. Aanstaande dinsdag neemt het bestuur van stadsdeel Centrum het besluit of de vijf bomen gekapt worden of niet.