Live: Rechtszaak juwelenrovers Connie

De diefstal vond plaats op 7 juli 2018. Hoofdverdachte Illias L. werd een paar dagen later op het Belgische vliegveld Zaventem aangehouden. De man wordt ook vervolgd omdat hij een officier van justitie en twee agenten zou hebben bedreigd.

Advocaat Anis Boumanjal van Witteman: „De juwelen vertegenwoordigen in de eerste plaats een economische waarde. Maar een deel heeft mevrouw Witteman van haar vorige echtgenoot, wijlen meneer Breukhoven gekregen en die hebben een grote emotionele waarde. Ze wil ze per se terug. Wij roepen de verdachte op er goed over na te denken om de goederen terug te geven.”

Witteman werd bekend als zangeres Vanessa. Gedurende haar huwelijk met Hans Breukhoven stond ze bekend onder haar getrouwde naam Connie Breukhoven.

Onze verslaggever Mascha de Jong tweet live vanuit de Amsterdamse rechtbank.

Bekijk ook: Nog twee verdachten gepakt voor inbraak Connie

Bekijk ook: Verdachte inbraak Connie nog vast in België