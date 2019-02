’Horecazaak sluiten die hoofddoek weigert’

Volgens de partij worden vrouwen met een hoofddoek of mannen met een keppeltje regelmatig slecht behandeld in een café of restaurant. Soms wordt hen zelfs de deur gewezen. Ook LHBT’ers en mindervaliden zouden zich niet op hun gemak voelen.

Exacte cijfers over de situatie in Utrecht zijn er nog niet. Toch maken GroenLinks-raadsleden Melody Deldjou Fard en Sophie Schers zich grote zorgen.

Hoofddoek

„We horen regelmatig geluiden waaruit blijkt dat er sprake is van een ongelijke behandeling en een ongemakkelijke situaties als mensen met een keppeltje of hoofddoek een zaak bezoeken”, stellen de twee.

Achtenveertig procent van de LHBT’ers die deelnamen aan het Pink Panel 2018 van Art.1 Midden-Nederland gaf aan wel eens een incident met discriminatie of zelfs geweld meegemaakt te hebben. „Ook tijdens het Midzomergracht Debat bleek dat ze zich regelmatig onveilig voelen”, aldus de raadsleden. GroenLinks wil dat de gemeente een nulmeting laat uitvoeren, zodat de ernst van het probleem duidelijk wordt.

Inclusief deurbeleid

Ook een ’inclusief deurbeleid’ moet een voorwaarde worden bij het verlenen van een exploitatievergunning, zo vinden Deldjou Fard en Schers. Zo kan de gemeente horecazaken die zich hier niet aan houden (tijdelijk) sluiten. Diversiteitswethouder Linda Voortman heeft inmiddels schriftelijke vragen ontvangen.