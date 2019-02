Poolkou teistert VS; nog steeds 'gevaarlijk koud'

Donderdag zakte het kwik op sommige plekken nog tot -30. Volgens The New York Times zijn er inmiddels al 21 mensen overleden door de kou.

De aanhoudende winter zorgt ook voor problemen met de bevoorrading. Zo worden sommige cafés niet meer voorzien van nieuw bier omdat de leverancier bevriezing van het gerstenat vreest.

Tot donderdag werden er 2000 vluchten geannuleerd. Op sommige luchthavens was het zo koud dat de machines waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt niet meer werkten.

Hoe kan het zo extreem koud zijn in de Verenigde Staten?

De kou wordt veroorzaakt door de poolvortex. Dat is koude lucht die normaal ronddraait boven de noordpool, maar nu is afgezakt naar de Verenigde Staten. Volgens Weeronline duurt de kou echter niet lang meer; zondag stijgt de temperatuur weer naar 4 graden in Chicago.

Om aan te geven hoe koud het is: als deze kou in Nederland zou zijn, had niemand eraan getwijfeld om een Elfstedentocht uit te kunnen schrijven. Lake Michigan, het vijfde grootste meer ter wereld en het grootste meer dat in één land ligt, is dichtgevroren en het ijs vriest over de randen. Hoe zou de Bonkervaart erbij liggen bij deze temperaturen? Ⓒ AFP

In beginsel komt het door een verstoorde poolwervel als gevolg van opwarming van de aarde. Maar weerman Raymond Klaassen legt uit dat het ’nog wat gecompliceerder ligt’. „De poolwervel die nu over het noordelijk halfrond uitwaaiert, is zo ver in de bovenlucht, dat we hem niet zo zeer voelen”, legt hij uit. „Maar door het lagedrukgebied dat daardoor ontstaat, wordt de koude lucht die boven Canada ligt zuidwaarts gestuurd. Die koude, arctische lucht hangt nu boven de Verenigde Staten en zorgt voor recordtemperaturen.”

In theorie zou dat overal op het noordelijk halfrond kunnen gebeuren, maar toch zijn temperaturen van min veertig in Nederland niet waarschijnlijk. „Als dit in Europa gebeurt, en dat gebeurt best eens, vind je die temperaturen boven in Scandinavië. Het zou in Nederland een verdubbeling van het record betekenen, en dat acht ik niet waarschijnlijk.” Áls het in Nederland ijzig koud is, komt dat door wind uit het oosten. „Lucht die over de zee komt, zoals over de Noordzee, is altijd iets warmer. Het is in Amerika nu zo koud, omdat die lucht nog meer is afgekoeld toen het over het vaste land van Canada kwam.”