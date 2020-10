Amerikaanse president Donald Trump heeft coronavirus

Hij schrijft onmiddellijk aan zijn herstelproces te beginnen en dat ze er samen uit zullen komen.

Trump en Melania testten donderdagavond (lokale tijd) positief op het longvirus. Waarschijnlijk hebben zij het opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het presidentiële debat in Cleveland. Het is niet bekend of Trump toen ook al besmet was.

Hope Hicks Ⓒ AP

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen.

Het volgende debat is op 15 oktober. Vanwege de veertien dagen verplichte quarantaine in de Verenigde Staten, is het nog niet zeker of Trump dan weer in debat kan met uitdager Joe Biden.

Ziekteverschijnselen

Op Twitter meldde Trump dat hij en zijn vrouw direct in quarantaine gaan en zich gaan laten behandelen. Hij zei niet of hij ziekteverschijnselen vertoonde.

Hicks reisde dinsdag met Trump aan boord van Air Force One naar het eerste presidentiële debat in Cleveland. Ze ging een dag later ook met de president mee naar een verkiezingsbijeenkomst in de staat Minnesota en zat in de helikopter die Trump daarna terug naar Washington bracht.

Het is niet voor het eerst dat een hooggeplaatste naaste medewerker van Trump besmet raakt. In juli testte zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien positief op het longvirus. Twee maanden daarvoor bleek Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence, Covid-19 onder de leden te hebben.

Trump bevestigde het ’verschrikkelijke’ nieuws donderdagavond in een interview met Fox News, waarmee hij doelde op de besmetting van Hope Hicks. Het leek erop dat Trump de vermoedelijke bron van de besmetting bij soldaten en politie-agenten legde. „Het is moeilijk als je in de buurt bent van soldaten, luchtofficieren, mariniers en politieagenten – en ik ben heel vaak bij hen – om als ze naar je toekomen te zeggen: ’blijf weg, blijf weg’. Hicks is een heel warm persoon”, voegde Trump daar aan toe. „De soldaten en agenten willen ons constant knuffelen omdat we zo veel goede dingen voor ze hebben gedaan.”