NVWA leidt dierenartsen op vanwege Brexit

Dat meldt de NOS. Daarom werft de NVWA vooral in Vlaanderen en in Oost- en Zuid-Europa. In de eerste lichting zijn naast Vlamingen 23 Zuid- en Oost-Europese dierenartsen in opleiding, daarna volgen er snel nog eens 36. Zij krijgen een intensieve taalcursus van drie keer zes weken en daarna een inhoudelijke bijscholing.

