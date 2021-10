EU-kopstukken kijken over ontwerpfout coronapas heen

Wie de Belgische app met het coronacertificaat opent, ziet de twaalf sterren van de Europese vlag. Maar die staan uit het lood, erkent Gert De Gelder van de overheidsdienst die de app onder zijn hoede heeft. „Met één punt naar beneden en twee naar boven”, waar dat omgekeerd hoort te zijn.

In de scheepvaart geldt een omgekeerde vlag als noodsignaal, maar deze ontwerpfout is er „per toeval ingeslopen”, zegt De Gelder op de Belgische Radio 1. Van enkelen van de vele Europese ambtenaren die in Brussel werken kregen De Gelder en co zelfs „felicitaties voor het design van onze app.”

De vergissing heeft geen gevolgen voor het gebruik van de app, die met een QR-code toegang biedt tot bijvoorbeeld het vliegtuig of in sommige landen ook evenementen en de horeca.