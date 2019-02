Verdachten juwelenroof Witteman horen eis

Illias L., die ook op camera in de naburige tuin staat te roken, had slechts spijt van een handeling na zijn aanhouding vijf dagen na de overval. Hij had nimmer de agent en officier van justitie moeten bedreigen met de dood. „Dat spijt me echt”, zei de 23-jarige verdachte Amsterdammer. Maar van een eventuele bekentenis rond de beroving uit de woning van Witteman was geen sprake.

Hij zou op 7 juli 2018 samen met de broers Tarik (23) en Yasin A. (28) ’s avonds in zeven minuten een ware ravage hebben aangericht in het appartement van Witteman. Zij miste tassen, ringen, horloges, kettingen, geld en waardepapieren. Zelfs de scheidingspapieren en adoptiepapieren waren weg.

Het verdriet van Witteman werd verwoord door Eugène van Dun, sinds enkele weken haar ex-vriend is. In een verklaring verwoordde Van Dun, die bij de diefstal zelf een Breitling, zijn paspoort en een Louis Vuitton-tas kwijtraakte, de emotionele achtbaan waarin Witteman zat na de roof. „Ik heb in mijn leven diepe dalen en hoge pieken gekend en heb dus eelt op mijn ziel gekregen. Met andere woorden ik ben een sterke vrouw en kan echt wel wat hebben. Maar deze jongens hebben mij echt diep getroffen”, verwoordde Van Dun.

Hij vervolgde vanaf het geschreven papier van Witteman: „Het gemis van dierbare juwelen, die mij herinneren aan mijn wijlen ex-echtgenoot Hans Breukhoven en aan de mooie en speciale momenten, waarvoor de juwelen zijn aangeschaft, zoals de adoptie van de kinderen.”

Miljoenenschade

De glamourdiva vorderde naast een dikke driehonderd duizend euro aan schade ook meer dan een miljoen euro om de drie verdachten onder zware druk te zetten. Linksom of rechtsom wil Witteman haar spullen terug.

Haar advocaat Anis Boumanjal: „Het frappeert mij dat de verdachten eerst zo onfatsoenlijk zijn om al het hebben en houden van Witteman weg te nemen en vervolgens hier in de rechtbank grote twijfel te zaaien over eventuele schade. De wereld op zijn kop.”

Tegen de verdachten zijn onvoorwaardelijke celstraffen van 27 (Illias L.), 18 ( Tarik A.) en 12 maanden (Yasin A.) geëist. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Onze verslaggever was aanwezig bij de rechtszaak. Lees hieronder haar tweets terug: