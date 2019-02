Witteman: extra hoge vordering tegen rovers

Connie Witteman Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Voormalig zangeres Connie Witteman dient in de strafzaak over de inbraak in haar woning een extra hoge vordering in om de verdachten te bewegen sieraden terug te geven. Haar advocaat Anis Boumanjal zei vrijdag dat deze vordering van ruim 1 miljoen euro naast de ontnemingsvordering van 350.000 euro komt. Als ze de sieraden niet teruggeven, zouden de verdachten volgens hem extra celstraf moeten krijgen.