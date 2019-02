’Schrappen vakken moet worden voorkomen’

Vooral op de langere termijn zijn er zorgen, aldus de bewindsman. De VO-raad, het overkoepelende orgaan voor middelbare scholen, heeft met hem nog niet gesproken over het schrappen van vakken. „Maar wel moeten heel alert zijn.” Hij zoekt naar allerlei wegen om mensen te verleiden het onderwijs in te gaan.

In De Telegraaf noemt de VO-raad het schrappen van vakken „onwenselijk, maar onvermijdelijk.” Het wegstrepen van vakken is de nieuwste manier om het lerarentekort op te vangen. De prognose is dat in 2027 er 1200 vacatures zijn. Slob spreekt van een „weerbarstige en ingewikkelde problematiek.”