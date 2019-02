Gewonde vrouw omgevallen nepboom naar huis

Ⓒ De Telegraaf

LEIDERDORP - Het derde en laatste slachtoffer dat donderdag gewond raakte door het omvallen van een decoratieboom in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp mag vrijdag naar huis. Haar verwondingen blijken, net als die van de twee andere slachtoffers, uiteindelijk mee te vallen. ,,Daar zijn we heel blij mee’’, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.