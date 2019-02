Ondergedoken vrouw (89) naar gesloten afdeling gebracht, zoon opgepakt

De huisarts, een klinisch psycholoog en thuiszorg vonden het niet nodig de vrouw uit haar woning te halen, maar die zijn door de rechter niet gehoord. Waarom, is onduidelijk, schreef het Noordhollands Dagblad.

Tot dinsdag verbleef de 89-jarige Pot-Ossendrijver nog in haar eigen woning in Wormer. Nu was ze samen met haar zoon André de Vries ’uit logeren gegaan’ om zo te voorkomen dat ze naar een gesloten afdeling zou worden gebracht. Voor mevrouw Pot een machtiging is afgegeven voor gedwongen opname in een gesloten afdeling. Donderdag liep die af. Haar poging om onder te duiken leverde niets op: de politie wist het schuiladres te achterhalen.

Traumatisch oorlogsverleden

Mevrouw Pot-Ossendrijver heeft een traumatisch oorlogsverleden en een gesloten inrichting is voor haar een gevoelig onderwerp. Ze heeft in de oorlog haar moeder en haar broertje verloren en verbleef op veel onderduikadressen.

Dementie

Mevrouw Pot-Ossendrijver kreeg in 2015 de diagnose dementie. Daarna volgde onenigheid over de zorg: de ene zoon woont bij haar in en zorgt voor haar, de andere zoon, die in Zeeland woont, wil dat de vrouw wordt opgenomen in een instelling. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.