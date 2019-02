Belgische koning Albert geeft geen dna af

Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Belgische koning Albert II geeft geen dna af om te bepalen of hij de biologische vader is van de kunstenares Delphine Boël. Het 84-jarige voormalige staatshoofd gaat in cassatie tegen het bevel van het Brusselse hof van beroep om een dna-test te ondergaan, zeggen de advocaten van de 50-jarige vrouw.