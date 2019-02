Veerstoep Rijn beter zichtbaar na ongelukken

Ⓒ Persbureau Heitink

WAGENINGEN - De gemeenten Wageningen en Overbetuwe gaan de veerstoepen bij de pont over de Nederrijn beter zichtbaar maken. Dat hebben ze besloten nadat er afgelopen zondag en in december een auto pardoes in het water was gereden. Bij het ongeluk in december kwam een 34-jarige Duitser om het leven.