Eén, misschien twee bultruggen voor kust Scheveningen

Bultruggen zijn walvisachtigen die steeds vaker in het zuidelijke deel van de Noordzee worden gezien. In de zomer leven de grote dieren in het koude water rond de polen. In de winter zwemmen ze naar de tropen, waar ze paren en jongen krijgen. Meestal zwemmen de bultruggen in diep water, maar ze durven ook dicht voor de kust te zwemmen.

Jachtverbod

In 2003 dreef een dode bultrug in de monding van de Nieuwe Waterweg, aldus natuurmuseum en zeehondenopvang Ecomare. Dat was een sensatie, want daarvoor was de laatste bultrug in de Noordzee in 1755 gezien. Na 2003 zijn er steeds vaker bultruggen gezien. Tegenwoordig duiken er meerdere keren per jaar bultruggen op voor de Nederlandse kust. Deskundigen denken dat er meer bultruggen zijn omdat er niet meer op walvissen mag worden gejaagd. Mogelijk is er ook een voedseltekort in andere zeegebieden, waardoor de dieren dichter naar de kust zwemmen.