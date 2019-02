HTM ontslaat twee sjoemelende medewerkers

Het gaat om vier medewerkers van de afdeling controle en veiligheid. Eind vorig jaar ontving de directie van HTM informatie over vermeende misdragingen door enkele medewerkers van die afdeling. Een extern bureau onderzocht de zaak vervolgens.

Dat bureau concludeerde dat een van de nu ontslagen medewerkers de aanbesteding van een zevenjarig contract voor beveiligingsdiensten had geprobeerd te beïnvloeden. Hij deelde vertrouwelijke informatie met een beveiligingsbedrijf dat zich inschreef op deze aanbesteding. De andere medewerker die inmiddels is ontslagen, had een vergoeding ontvangen voor het inzetten van HTM-medewerkers voor de beveiliging van commerciële evenementen.

HTM heeft nu ook de aanbesteding van het contract voor beveiligingsdiensten in trams, bussen en op haltes gestaakt, omdat het bedrijf niet zeker weet of „alle fasen van deze aanbesteding correct zijn verlopen.”