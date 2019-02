’Ongeval Flipjes Toertocht schuld bestuurder’

Flipjes Toertocht kwam 22 juli 2017 door het Betuwse dorp Lienden. De man reed daar een wegversmalling in, toen een groep wielrenners hem al tegemoet kwam. Slalommend door de wegversmalling ging zijn aanhanger slingeren en bleef er geen ruimte over voor de wielrenners. Die remden en klapten op elkaar, waarbij de Nijmeegse tegen de aanhanger knalde. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

Bekijk ook: Wielrenster toertocht overleden na aanrijding

Volgens de aanklager nam de man veel te grote risico’s, door nog gauw even de wegversmalling in te rijden. De Liendenaar stelde, tot zichtbare ergernis van nabestaanden en slachtoffers, dat hij goed had aangegeven dat hij de slalom in ging rijden en erop had gerekend dat de fietsers ruimte voor hem zouden maken.