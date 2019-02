Rudi Lubbers wordt gered

Oud-wielrenner Wagtmans begon deze week een inzamelingsactie voor de aan lager wal geraakte Lubbers. De teller staat nu op ruim 3500 euro. Door deze crowdfundingsactie willen hij en de andere initiatiefnemers 10000 euro bij elkaar krijgen om Lubbers van een nieuw onderkomen te voorzien. Dat wordt waarschijnlijk een caravan of camper.

Lubbers (73) verkeert al jaren aan de rand van de samenleving. Zo zat hij in de jaren ’80 acht jaar in de gevangenis in Portugal vanwege drugshandel. Daarna leefde hij een zwervend bestaan en bivakkeerde onder meer in een daklozenopvang in Den Helder. Ook in 2009 stak Wagtmans de helpende hand toen en zorgde dat Lubbers in een huisje in België terechtkon.