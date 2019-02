Wagtmans vecht als leeuw voor Lubbers

Oud-wielrenner Wagtmans begon deze week een inzamelingsactie voor de aan lager wal geraakte Lubbers. De teller staat nu op ruim 3500 euro. Door deze crowdfundingsactie willen hij en de andere initiatiefnemers 10000 euro bij elkaar krijgen om Lubbers van een nieuw onderkomen te voorzien. Dat wordt waarschijnlijk een caravan of camper.

Tegelijkertijd is volgens Wagtmans eerst een ’reset’ in Nederland nodig. „Het is van belang dat hij in Nederland regelt dat hij weer AOW krijgt. En dat hij naar de tandarts gaat om zijn gebit te laten behandelen. We willen in de komende jaren naar hem blijven omzien. Ook door hem te helpen om praktische dingen te regelen zoals bijvoorbeeld de apk-keuring en verzekeringen. Luister, Rudi Lubbers heeft in zijn leven gedwaald. Maar hij heeft ook grote prestaties geleverd. Bovenal heeft hij rechten, net als ieder ander mens.’

Lubbers (73) verkeert al jaren aan de rand van de samenleving. Zo zat hij in de jaren ’80 acht jaar in de gevangenis in Portugal vanwege drugshandel. Daarna leefde hij een zwervend bestaan en bivakkeerde in 52 plaatsen in Nederland, waaronder een daklozenopvang in Den Helder. Ook in 2009 stak Wagtmans de helpende hand toe en zorgde dat Lubbers in een huis in België terechtkon