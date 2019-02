Groep teistert voorbijgangers in Beverwijk en Heemskerk

Bij de politie is in het afgelopen weekend twee keer aangifte gedaan van mishandeling. De politie wil echter niet spreken van een bende: „Die woorden nemen wij niet in de mond. Wij spreken vna verdachten en daar doen we onderzoek naar,” aldus een woordvoerder in gesprek met NH Nieuws. „Deze zaak heeft onze hoogste prioriteit.”

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk noemt de geweldplegingen van de groep ’afschuwelijk en zeer te veroordelen’. Slachtoffers worden door de burgemeester opgeroepen om aangifte te doen en niet het recht in eigen hand te nemen: „Hoe verleidelijk dat ook is.”

’Al aanhoudingen verricht’

Burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk zei donderdagavond tijdens de gemeenteraad dat het om 20 man gaat, schrijft het Noordhollands Dagblad. ,,De politie heeft deze groep al wat langer in beeld. Er zijn ook al aanhoudingen geweest. De groep bestaat uit twintig leden, in wisselende samenstellingen. Dat maakt het moeilijker om er grip op te krijgen.’’