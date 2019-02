Konijnenfokker gaat keer op keer in de fout

Ⓒ Politie.nl

EDE - Een konijnenfokker uit Ede is ruim tweehonderd konijnen kwijtgeraakt. Hij zorgde niet goed voor de dieren en ging keer op keer de fout in. Zo zaten de dieren in vervuilde hokken, in sommige gevallen zonder water en ruwvoer. Die dingen zijn, zo meldt de politie, juist erg belangrijk voor de dieren.