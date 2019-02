Advocaat Srebrenicaslachtoffers: ’Dit is geen doorsneezaak’

Generaal Ratko Mladic vernedert commandant van Dutchbat III Thom Karremans. (1995) Ⓒ AP

Den Haag - Nederland is niet verantwoordelijk voor de dood van ruim driehonderd moslimmannen tijdens de val van Srebrenica in 1995. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad in een schadevergoedingsprocedure die namens duizenden nabestaanden wordt gevoerd. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat Nederland deels verantwoordelijk was. De advocaat van de nabestaanden: „Het ziet er niet goed uit, maar er is nog hoop.”