’Nederland stak miljoenen in dubieuze denktank’

Deze in Genève gevestigde ngo voor het promoten van handel en duurzame ontwikkeling kreeg de afgelopen ruim twintig jaar in totaal 25 miljoen euro Haagse subsidie.

Het gaat om het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) in Genève, dat begin dit jaar failliet is verklaard. Dat gebeurde nadat de vier belangrijkste donorlanden, waaronder Nederland, eind vorig jaar de geldkraan dichtdraaiden. Die stap werd genomen na een vernietigend Brits rapport over de gang van zaken bij ICTSD.

Spil in de affaire is de directeur van ICTSD, Ricardo Meléndez-Ortiz, die de organisatie vanaf de oprichting in 1996 heeft geleid. Volgens het Britse rapport, dat is ingezien door de Volkskrant, kreeg deze Colombiaanse oud-diplomaat een jaarsalaris van 410 duizend Zwitserse frank (376 duizend euro).32