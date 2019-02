Vrouw (25) loopt derdegraads brandwonden op bij epileptische aanval

De Britse Rebecca Peasgood werd bewusteloos aangetroffen door haar broer Harvey. „Mijn broer schudde mij door elkaar en schreeuwde mijn naam.” Hij lichtte de hulpdiensten in. De vrouw bleek ongeveer twintig minuten bewusteloos tegen de radiator te hebben gelegen. Haar huid op haar rechterwang verschroeide terwijl ze tegen de verwarming aanlag.

Ook haar billen waren flink toegetakeld. „Alle huid was afgebrand en overal had ik vreselijke blaren. Het was een ziekmakend gezicht”, vertelt het slachtoffer aan The Daily Mail.

Infectie

Rebecca moest na het ongeval twee huidtransplantaties ondergaan. Daarbij had ze ook flinke pech: een van de ingrepen zorgde voor een infectie. Artsen moesten de geïnfecteerde huid verwijderen en wachten tot het genas. De tweede huidtransplantatie was wel een succes.

Sinds het ongeval kampt Rebecca met een grote angst voor warm water. Door haar littekens durft ze geen bikini’s meer te dragen. „Het heeft mijn leven veranderd, het was zo’n bizar ongeluk. Het zal mij voor altijd blijven achtervolgen.”

Peasgood lijdt aan Juveniele myoclonische epilepsie. Dit is een veel voorkomende vorm van de ziekte. Hierdoor kunnen er plotseling oncontroleerbare spierschokken ontstaan in armen en schouders.