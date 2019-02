Marineschip onderschept 2000 kilo drugs

De verdachte pakketten met drugs en de opvarenden werden overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht.

Het vaartuig wekte de attentie van de Caribische Kustwacht door het vaargedrag en de positie. Met behulp van een NH90-helikopter, een FRISC-onderscheppingsboot en het Amerikaans kustwachtteam werd de boot gestopt.

’Goed teamwerk’

’’Al met al een zeer geslaagde actie. Door slim en goed teamwerk’’, aldus kapitein-luitenant Paul Bijleveld.

Zr. Ms. Zeeland is een Oceangoing Patrol Vessel van de Koninklijke Marine. Het schip is sinds december ingezet als stationsschip in het Caribisch Gebied.