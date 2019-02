Solozeiler Mark Slats: ’Ik ging echt super om Kaap Hoorn heen’

Solozeiler Mark Slats. Ⓒ Christophe Favreau

Les Sables d’Olonne - Een broodje ei en een flink glas champagne. Dat was het eerste dat de 41-jarige Wassenaarder Mark Slats tot zich nam vannacht na een solo zeilrace rond de wereld in 214 dagen, 12 uur en 18 minuten. „Dat broodje ei en een broodje bal, daar had ik toch echt zin in. Ik had genoeg eten aan boord maar die speciale maaltijden begonnen toch best te vervelen”, vertelt Slats vanuit het Franse havenplaatsje waar hij net voor middernacht als tweede eindigden in de Golden Globe Race.