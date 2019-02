Zes jaar voor dodelijke mishandeling Utrecht

Ⓒ ANP

UTRECHT - De rechtbank in Utrecht heeft een 26-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel voor de fataal afgelopen mishandeling van Lucas de Ruwe (25). De verdachte sloeg het slachtoffer in juli twee keer hard tegen zijn hoofd, in een eethuis aan de Amsterdamsestraatweg in de Domstad. De Ruwe liep ernstig hersenletsel op en bezweek daar vijf dagen later aan.