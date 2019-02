Meerdere aangiftes tegen misbruikcoach Jerry M.

Dit meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam, drie weken nadat een onderzoek werd gestart naar aanleiding van onthullingen over de misbruikzaak in De Telegraaf. Hieruit bleek dat Jerry M. 35 jaar lang ongestoord zijn gang kon gaan.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, wil het OM toch alvast de bevindingen tot nu toe delen.

Het onderzoek richt zich op meerdere strafbare feiten, gepleegd in Nederland en daar buiten, bijvoorbeeld tijdens trainingen in het buitenland. “De afgelopen weken zijn er informatieve gesprekken gevoerd en komende tijd staan er informatieve gesprekken gepland met mogelijke slachtoffers van seksueel misbruik. Na de gevoerde gesprekken is er één aangifte gedaan en worden er nog twee aangiftes opgenomen door de politie”, zo meldt de woordvoerster van het Rotterdamse parket.

Uiteindelijk zal door het OM beoordeeld worden of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die vervolgbaar zijn.

Gevoelig

Het onderzoeksteam laat weten dat het contact heeft opgenomen met slachtoffers van mogelijke strafbare feiten. “Die slachtoffers worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen en krijgen ondersteuning aangeboden. Het is voor het OM en politie volkomen duidelijk dat het opnieuw bespreken van gebeurtenissen uit het verleden ingrijpend en zeer gevoelig kan zijn voor de betrokkenen en hun naasten”, aldus de woordvoerster.

Weg bij RET

De Rotterdamse RET laat op vragen van De Telegraaf weten dat Jerry M. sinds korte tijd niet meer werkzaam is bij de vervoerder. De atletiekcoach, die jarenlang als buschauffeur werkte bij de RET, werd begin deze maand al geschorst naar aanleiding van de Telegraaf-berichtgeving.