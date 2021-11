Man (30) gaat agente te lijf bij aanhouding: omstanders schieten te hulp

De politieagent was maandagochtend voor haar werk in het pand aan de Heesterpoort. De 30-jarige man was even daarvoor het pand binnengelopen, maar werd verzocht het pand te verlaten omdat hij geen afspraak had.

De man beledigde de agent en spuugde op de deurmat bij de uitgang. De agent vertelde hem vervolgens buiten dat hij werd aangehouden voor belediging. Daarop viel de man de agent aan. Zij raakte daarbij lichtgewond. De verdachte werd uiteindelijk met hulp van twee omstanders overmeesterd.

De politieagent heeft aangifte gedaan van belediging, mishandeling dan wel poging zware mishandeling en wederspannigheid. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.

Nieuws, beeld? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952