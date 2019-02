Beslag op dure auto’s verdachte drugshandel

De auto bleek op naam te staan van iemand die niet het inkomen of het vermogen bleek te hebben om deze auto te kunnen betalen. Daarnaast bleken er nog meer auto’s op de naam van deze katvanger te staan, waaronder een rode Ferrari. De auto’s zijn in beslag genomen. Op het moment dat dat gebeurde, is nog geprobeerd de Ferrari via de achterzijde van de showroom waar deze stond weg te rijden, maar dat is niet gelukt.

Naar de katvanger loopt nog een onderzoek op verdenking van witwassen. Tegen de man die met de Aston Martin naar de zitting kwam, is een celstraf van zes jaar geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen hem en vijf medeverdachten.