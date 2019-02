Chauffeur ME-bus bestraft voor aanrijding

Ⓒ YouTube

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft een bestuurder van een bus van de Mobiele Eenheid (ME) veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur. Op 7 mei 2017 reed de ME'er tijdens voetbalrellen op de Coolsingel in Rotterdam een man aan, die daardoor ernstig gewond raakte. Volgens de rechtbank heeft de chauffeur onvoorzichtig gereden.